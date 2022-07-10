Наразі невідомо, чи "бавовну" організували ЗСУ. Поки слід чекати офіційної інформації від Генштабу.

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В Алчевську вибухнув ще один ворожий склад

Вночі 10 липня на Луганщині у тимчасово окупованому Алчевську трапилася "бавовна". Після потужного вибуху на пивзаводі, де окупанти облаштували склад із боєкомплектами, почалася пожежа.

На відео з місця події можна почути, як раз за разом детонують російські боєприпаси. Станом на 2:05 і пожежа, і вибухи тривали.

Дивіться відео пожежі на ворожому складі в Алчевську:

Водночас бойовики не вірять, що ворожий склад могли знищити саме українські захисники. Мовляв, влучання було занадто точним.

З міномета бомблять, свої ж. Не можуть бути прильоти такими точними,

– каже один із чоловіків на відео.

На думку бойовиків, склад знищили самі ж росіяни:

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Кілька районів залишилися без світла

За словами місцевих жителів, вибухи чути мало не у всіх районах міста. Наразі проблема полягає навіть не в пожежі, а в чималій кількості озброєння, яке перебувало на заводі.

Містяни дивуються, чому військовий склад облаштували саме в житловому районі. Однак, ймовірно, вони ще не усвідомили, що для росіян життя людей нічого не варті, адже головне – зберегти свої ракети, сховавши їх між будинками цивільних.

На заводі вибухають боєкомплекти: відео

За інформацією з твітер-акаунту "східний", ворожі ракети після детонації почали розлітатися зі складу. Декілька районів Алчевська вже залишилися без електропостачання.

"Повчальна історія вийшла: місто за всі 8 років війни не було обстріляне українськими військами. А ось тепер зі складу, що палає, розлітаються російські снаряди до різних районів. "Спеціальна військова операція" відбувається виключно за планом", – іронізують у дописі.

Детонація ворожих снарядів триває: відео

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