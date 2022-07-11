Щоденно влучаємо у черговий окупаційний склад. Точково та надзвичайно ефективно знищуємо військові прилади.

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Чи була у ЗСУ інформація про ці склади раніше?

Очевидно, була. Чому їх не знищували раніше? Бо ЗСУ, на відміну від тупого і кровожерливого окупанта, не займаються руйнуванням заради руйнувань, і вбивствами мирних жителів.

З'явилася точна зброя – вона одразу була застосована, і все, що треба знищити, почало знищуватися.

Українська армія чекала точну зброю, щоб не постраждали мирні жителі / Фото Генштабу ЗСУ

Важливо Українська ТрО стала кісткою в глотці в окупантів

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Відмінність із "бамбілі Донбас" для камер рашистів – разюча. Не помітити її може лише ідіот або рашист. Хоча одне іншому не заважає.

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