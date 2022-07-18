Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА, военнослужащий ТрО Сергей Хлань. Он подчеркнул, что оккупанты даже соревнуются, кому удастся больше наворовать.

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Грабят друг у друга награбленное

Там безумный бандитизм. Они (оккупанты и коллаборанты – 24 канал) ездят по предприятиям и к самим предпринимателям. То, что было в 1990 году – это еще добрый мультфильм, если сравнивать с происходящим сейчас на временно оккупированной Херсонщине,

– заявил Хлань.

По его словам, российские захватчики и коллаборанты грабят людей и даже грабят награбленное. То есть они уже воруют друг у друга как крысы.

"Если украинские партизаны их не достанут, то они сами себя загрызут", – подчеркнул Хлань.

Оккупанты и коллаборанты испугались и спрятались

Впрочем, он заметил, что в течение последней недели вообще никого нет – сплошная тишина, то есть от коллаборантов и оккупантов ничего не слышно. Хлань объяснил, что они испугались наших вооруженных сил, которые начали уничтожать их по тылам.

Это начало происходить, когда в центре Херсона ВСУ уничтожили росгвардию – точечно и ювелирно. Тогда попрятались и коллаборанты, и фсбшники,

– подчеркнул Хлань.

По его словам, коллаборанты боятся наших партизан, поэтому где-то скрываются. В то же время поговаривают, что фсбшники затаились в какой-то больнице среди гражданских, и уже даже в военной форме не ходят, потому что так боятся.

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"Говорят, что некоторые российские оккупанты вообще переодеваются в гражданское, покупают старенькие машины и убегают во временно оккупированный Крым", – рассказал Хлань.

Хлань рассказал о бандитизме на временно оккупированной территории Херсонщины: смотрите видео



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