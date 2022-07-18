Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА, военнослужащий ТрО Сергей Хлань. Он подчеркнул, что оккупанты даже соревнуются, кому удастся больше наворовать.
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Грабят друг у друга награбленное
Там безумный бандитизм. Они (оккупанты и коллаборанты – 24 канал) ездят по предприятиям и к самим предпринимателям. То, что было в 1990 году – это еще добрый мультфильм, если сравнивать с происходящим сейчас на временно оккупированной Херсонщине,
– заявил Хлань.
По его словам, российские захватчики и коллаборанты грабят людей и даже грабят награбленное. То есть они уже воруют друг у друга как крысы.
"Если украинские партизаны их не достанут, то они сами себя загрызут", – подчеркнул Хлань.
Оккупанты и коллаборанты испугались и спрятались
Впрочем, он заметил, что в течение последней недели вообще никого нет – сплошная тишина, то есть от коллаборантов и оккупантов ничего не слышно. Хлань объяснил, что они испугались наших вооруженных сил, которые начали уничтожать их по тылам.
Это начало происходить, когда в центре Херсона ВСУ уничтожили росгвардию – точечно и ювелирно. Тогда попрятались и коллаборанты, и фсбшники,
– подчеркнул Хлань.
По его словам, коллаборанты боятся наших партизан, поэтому где-то скрываются. В то же время поговаривают, что фсбшники затаились в какой-то больнице среди гражданских, и уже даже в военной форме не ходят, потому что так боятся.
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"Говорят, что некоторые российские оккупанты вообще переодеваются в гражданское, покупают старенькие машины и убегают во временно оккупированный Крым", – рассказал Хлань.
Хлань рассказал о бандитизме на временно оккупированной территории Херсонщины: смотрите видео
Ситуация на Южном направлении: последние новости
- В оперативном командовании "Юг" сообщили, что наши Вооруженные Силы на южном направлении 17 июля уничтожили сразу 2 склада врага. Кроме того, самолеты штурмовой авиации Воздушных сил ВСУ нанесли жесткие удары по скоплениям российских оккупантов.
- Там также отметили, что российские оккупанты продолжают обустройство оборонных рубежей. По их данным, враг не ведет активных боевых действий из-за деморализации личного состава.
- Кроме того, значительную роль играют и проблемы с логистикой и точная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений. Однако все же российские захватчики пытались тоже наносить удары авиацией.