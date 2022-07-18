Жителям Херсона трудно покинуть свой дом, но это нужно сделать. Ведь сейчас там царят оккупанты. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире "Рады" 17 июля, сообщает 24 канал.

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Верещук призывает выезжать из Херсона

Прежде всего – это нужно найти путь домой. Я понимаю, что дом там. Но там пока оккупанты, паспортизация, принуждение к колаборанству. Если есть возможность – уехать,

– говорится в сообщении.

Сейчас Запорожская область, Мелитополь, Энергодар отрезаны от газоснабжения. Восстановить его невозможно. Поэтому люди вынуждены уезжать, искать убежища на Западе.

Ирина Верещук рассказала о людях, которым удалось эвакуироваться из Херсона. Им было тяжело, потому что на выезд из Васильевки стояли 2 суток. В основном это родители с детьми.

"Они уехали – и счастливы, потому что вырвались из этого ада", – отмечает министр.

Сколько в Украине внутренне перемещенных лиц

В Украине официально зарегистрировано всего 4,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. В общей сложности их около 7 миллионов.

Со временем количество переселенцев вырастет. Прогнозируют новую волну перемещений с Востока на Запад – более 500 тысяч.

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