Жителям Херсонщини важко покинути свій дім, але це потрібно зробити. Адже зараз там панують окупанти. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі "Ради" 17 липня, повідомляє 24 канал.

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Верещук закликає виїжджати з Херсонщини

Найперше – це треба знайти шлях додому. Я розумію, що дім там. Але там наразі окупанти, паспортизація, примушування до колаборанства. Якщо є можливість – виїхати,

– мовиться в повідомленні.

Зараз Запорізька область, Мелітополь, Енергодар, відрізані від газопостачання. Відновити його наразі не можливо. Тому люди змушені виїжджати, шукати прихистку на Заході.

Ірина Верещук розповіла про людей, яким вдалося евакуюватися із Херсонщини. Їм було важко, бо на виїзд з Василівки стояли 2 доби. Переважно це батьки з дітьми.

"Вони виїхали – і щасливі, бо вирвалися з цього пекла", – наголошує міністр.

Скільки в Україні внутрішньо переміщених осіб

В Україні офіційно зареєстровано лише 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. А загалом їх є близько 7 мільйонів.

Згодом кількість переселенців зросте. Прогнозують нову хвилю переміщень зі Сходу на Захід – це понад 500 тисяч.

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