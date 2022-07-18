В ISW зауважили, що 17 липня росіяни здійснили лише обмежені атаки на Донеччині. Водночас вони продовжують гатити по українських містах.

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Масований наступ росіян навряд чи відбудеться

В ISW зазначили, що завершення російської "оперативної паузи" навряд чи призведе до нової масованої хвилі наземних наступів на кількох напрямках, попри відповідний публічний наказ міністра оборони країни-агресорки сергєя шойгу.

Російські війська віддають перевагу просуванню навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південної осі,

– зауважили фахівці.

Також окупанти продовжують створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського виступу та завдавали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Окрім цього, міністерство оборони росії 17 липня не заявило про нові територіальні здобутки загарбників.

"ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій (окупантів – 24 канал)", – підсумували в Інституті.

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Загальні втрати росії в Україні

Окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України. Станом на ранок 17 липня бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати понад 38 тисяч загарбників.

Окрім цього, росіяни втрачають силу-силенну своєї техніки, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, українські захисники вже спопелили:

1684 танки,

3879 бойових броньованих машин,

846 артилерійських систем,

248 реактивних систем залпового вогню,

110 засобів протиповітряної оборони,

220 літаків,

188 гелікоптерів,

688 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

166 крилатих ракет.

15 кораблів та катерів,

2746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

68 одиниць спеціальної техніки.

Водночас командувач британської армії Тоні Радакін заявив, що окупанти вже втратили третину своєї сухопутної боєздатності. За його словами, загинули або зазнали поранень вже 50 тисяч російських військових.

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