російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що шойгу прибув у командний пункт та заслухав доповіді командирів. Щоправда, чи перебуває він на території України, не уточнюється.

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шойгу наказав наростити бойові дії на всіх напрямках

Так, шойгу дав доручення щодо нарощування дій угруповань "на всіх операційних напрямках". За його словами, це необхідно для того, щоб ЗСУ не завдавали "масованих ракетних ударів по містах Донбасу". Ще одне свідчення того, що росіяни дуже бояться новеньких HIMARS та втомились від того, що їхні склади з боєприпасами перетворюються на попіл.

також посіпака путіна проінспектував російські угруповання військ "південь" і "центр", які беруть участь у війні проти України та заслухав доповіді командувачів угрупованнями російських сил.

Зверніть увагу: по всій території України залишається загроза ракетного обстрілу. Носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" перебувають в акваторіях Азовського, Чорного та Середземного морів. Окрім цього, ворог може запускати ракети з територій Росії та Білорусі.

Не обійшлось без нагородження воєнних злочинців

Під час візиту у командний пункт шойгу вручив медалі "Золота зірка" героя росії генерал-полковнику олександру лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину та генерал-майору еседуллі абачеву, який брав участь в окупації Луганщини.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно російські загарбники випустили по Нікополю одразу 53 ракети з "Градів". Люди, які опинилися під завалами, загинули. Також ворог завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. На жаль, також не минулося без жертв.

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