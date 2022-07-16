Про це заявив мер міста Борис Філатов. Він наголосив, що вже з першого дня війни не мав жодних ілюзій щодо нації вбивць і мародерів.
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Не варто ігнорувати повітряні тривоги
Філатов констатував, що ворог підступний і від початку повномасштабного вторгнення бив по:
- аеропорту,
- по всіх околицях міста,
- мосту просто у центрі,
- нафтобазі та СТО.
Але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але зрозуміє. Марно,
– констатував мер Дніпра.
15 липня "приліт" зафіксували на ПМЗ та в район Робочої.
У цьому контексті Філатов попросив запам'ятати:
- Ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. І як абсолютно правильно сказав наш президент: нас намагаються терором деморалізувати та залякати.
- ППО є та працює. Повірте, якби його не було, то кошмар був би набагато сильнішим.
- Коли вам говориться про укриття, потрібно розуміти, що є як мінімум правило двох стін. Що паркінг – це теж укриття. І метро. І навіть цокольні поверхи будівель.