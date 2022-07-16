Про це заявив мер міста Борис Філатов. Він наголосив, що вже з першого дня війни не мав жодних ілюзій щодо нації вбивць і мародерів.

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Не варто ігнорувати повітряні тривоги

Філатов констатував, що ворог підступний і від початку повномасштабного вторгнення бив по:

аеропорту,

по всіх околицях міста,

мосту просто у центрі,

нафтобазі та СТО.

Але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але зрозуміє. Марно,

– констатував мер Дніпра.

15 липня "приліт" зафіксували на ПМЗ та в район Робочої.

Довідка. Згаданий завод найбільш відомий місцевим жителям під назвою "Южмаш". Це велике підприємство, що займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції, що є важливою для розвитку наукової сфери.

У цьому контексті Філатов попросив запам'ятати: