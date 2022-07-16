Відповідну інформацію повідомили рятувальники. Варто пригадати, що росія атакувала місто ввечері 15 липня.

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Внаслідок атаки по Дніпру виникла пожежа

На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки,

– повідомили рятувальники.

Пожежу вони, станом на 00:30 16 липня, ще намагались загасити. Додали, що масштаби руйнувань з'ясовують. За даними рятувальників:

ворог ракетним ударом влучив у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним;

згоріло 2 автомобілі, пошкоджено – ще майже 10;

у житлових будинках поруч вибиті вікна та двері.



росіяни вдарили по Дніпру та пошкодили 10 авто / Фото ДСНС



Внаслідок потрапляння ракет росіян згоріло два авто / Фото ДСНС

У ДСНС пригадали, що, за попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені. З них 2 – мають середні ураження, 13 – легкі.

Людей попередили про зміну руху автобусів

У зв'язку з подіями вечора п'ятниці (мовиться про 15 липня – 24 канал), з суботи 16 липня 2022 року вносяться тимчасові зміни у схеми руху автобусних маршрутів 55, 75, 146А, 146Б, 156,

– повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

Там також пояснили, що нову тимчасову схему руху наразі розробляють. Її опублікують після обіду.

"Відповідно, вимушено будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами. Це тимчасова та вимушена міра", – попередили в Департаменті.

Людей закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок у Дніпрі.