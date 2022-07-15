Відповідну інформацію ввечері 15 липня повідомив представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков. За його словами загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

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Внаслідок атаки у Дніпрі загинуло 3 людей

Внаслідок сьогоднішнього теракту росії в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав…

– пояснив Васючков.

Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про 3 загиблих.

За його словами, російські ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15 осіб – поранені.

Очільник ОВА додав, що масштаби руйнувань з'ясовують.

По Дніпру випустили ракети з Каспійського моря

Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря,

– повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також пояснили, що:

чотири ракети – збило силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід";

декілька ракет – влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

"Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 кілометрів за годину", – повідомило командування.

Коротко про атаку по Дніпру

Ввечері 15 липня росіяни атакували Дніпро. Попередньо відомо, що місцеві жителі бачили у небі дим та казали про 3 – 4 вибухи. Окрім того, повідомляли про сильну пожежу.

Згодом міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що через ракетний удар росії у Дніпрі деякий час можуть бути перебої з постачанням води.

Мер міста Борис Філатов уточнив, що в районі Південмашу та вулиці Робочої можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.

Варто відзначити, що вибухи у Дніпрі лунали під час повітряної тривоги. Саме тому людей закликали не виходити з укриттів до відбою.

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