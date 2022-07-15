Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. У Дніпропетровській та Полтавській області сирени почали лунати о 19:50.

Важливо Повітряна тривога по всій Україні – негайно прямуйте в укриття

Що відомо про вибухи у Дніпрі

Місцеві жителі бачать у небі дим та кажуть про 3 – 4 вибухи. Однак могла й працювати ППО. Крім того, повідомляють про сильну пожежу.

Офіційних коментарів влади поки немає. Однак о 21:11 мер Дніпра Борис Філатов закликав не виходити з укриттів.

Вибухи підтвердили в Кременчуку

Місцеві телеграм-канали повідомляють також про вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив це, а мер Кременчука Віталій Малецький опублікував пост із проханням не публікувати фото й відео обстрілів.