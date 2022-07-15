Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укритті поки повторна сирена не сповістить про відбій.

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Де оголосили тривогу

Станом на 20:25 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області;

Хмельницькій області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області.

Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганщини, а на Херсонщині з 15 квітня не працює система оповіщення, тому тривог там не оголошують.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи – пам'ятайте, що це може бути результат роботи Сил протиповітряної оборони. Однак важливо не поширювати у мережі під час тривоги кадри з роботою ППО, щоб не допомагати ворогу.

Однак, якщо все ж вибух пролунав унаслідок "прильоту", важливо пам'ятати – під час тривоги поширювати будь-які фото чи відео з наслідками обстрілу, повідомляти місце атаки чи його адресу – заборонено. Усе це може допомогти противнику скорегувати вогонь. Таким чином ви можете наразити на небезпеку не лише себе чи своїх близьких, але й своє місто та село.

Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги.

Важливо! росія щодня доводить, що вона є країною терористом, атакуючи житлові будинки, школи, торговельні центри, університети й інші цивільні об'єкти. Передбачити, куди окупати битимуть наступний раз – неможливо, так само як і неможливо передбачити, де можуть впасти уламки збитої ракети, якщо спрацює ППО, тому не нехтуйте сигналами сирени та не наражайте себе на небезпеку.

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