Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укритті поки повторна сирена не сповістить про відбій.
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Де оголосили тривогу
Станом на 20:25 сирени сповістили про повітряну тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області;
- Хмельницькій області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Закарпатській області.
Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганщини, а на Херсонщині з 15 квітня не працює система оповіщення, тому тривог там не оголошують.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи – пам'ятайте, що це може бути результат роботи Сил протиповітряної оборони. Однак важливо не поширювати у мережі під час тривоги кадри з роботою ППО, щоб не допомагати ворогу.
Однак, якщо все ж вибух пролунав унаслідок "прильоту", важливо пам'ятати – під час тривоги поширювати будь-які фото чи відео з наслідками обстрілу, повідомляти місце атаки чи його адресу – заборонено. Усе це може допомогти противнику скорегувати вогонь. Таким чином ви можете наразити на небезпеку не лише себе чи своїх близьких, але й своє місто та село.
Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги.
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