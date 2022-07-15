Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытии пока повторная сирена не оповестит об отбое.
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Где объявили тревогу
По состоянию на 20:25 сирены оповестили о воздушной тревоге в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области;
- Хмельницкой области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Закарпатской области.
Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганщины, а на Херсонщине с 15 апреля не работает система оповещения, поэтому тревог там не объявляют.
Что делать, если вы услышали взрывы
Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы – помните, что это может быть результат работы Сил противовоздушной обороны. Однако важно не распространять в сети во время тревоги кадры с работой ПО, чтобы не помогать врагу.
Однако, если все же взрыв прогремел по причине "прилета", важно помнить – во время тревоги распространять любые фото или видео с последствиями обстрела, сообщать место атаки или его адрес – запрещено. Все это может помочь противнику скорректировать огонь. Таким образом вы можете подвергнуть опасности не только себя или своих близких, но и свой город и село.
Следите за обновлениями местных властей и не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.
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