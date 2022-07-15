Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытии пока повторная сирена не оповестит об отбое.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 20:25 сирены оповестили о воздушной тревоге в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области;
  • Хмельницкой области;
  • Ровенской области;
  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Закарпатской области.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганщины, а на Херсонщине с 15 апреля не работает система оповещения, поэтому тревог там не объявляют.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали взрывы – помните, что это может быть результат работы Сил противовоздушной обороны. Однако важно не распространять в сети во время тревоги кадры с работой ПО, чтобы не помогать врагу.

Однако, если все же взрыв прогремел по причине "прилета", важно помнить – во время тревоги распространять любые фото или видео с последствиями обстрела, сообщать место атаки или его адрес – запрещено. Все это может помочь противнику скорректировать огонь. Таким образом вы можете подвергнуть опасности не только себя или своих близких, но и свой город и село.

Следите за обновлениями местных властей и не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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