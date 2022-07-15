Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він зазначив, що постраждалих немає.

До теми У росіян проблеми з ракетами, але атаки триватимуть, – Братчук про ситуацію в Одесі та морі

Постраждалих внаслідок атаки немає

По чому саме поцілили російські ракети та чи є руйнування – Марченко не уточнив. Раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що в російських військ є проблеми з ракетами, проте це не означає, що обстріли припиняться.

Частина з ракет, які запускають окупанти, не долітають до цілей і самоліквідовуються у повітрі, але нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку не можна. Так цього тижня були влучання у сільськогосподарські угіддя та будівлі.

У Чорному морі перебувають носії 24 "Калібрів"

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що зараз в північно-західній частині Чорного моря перебувають 3 великі десантні кораблі та 3 ракетні. Залишається висока ймовірність ракетних ударів, зокрема, напоготові – 24 ракети "Калібр".

У морі через шторм дрейфують міни

На місцевих жителів небезпека чатує не лише з повітря. Так через шторм зриваються міни і дрейфують до узбережжя. Максим Марченко нагадав про трагічний випадок на Одещині. Там чоловік вирішив покупатись у морі та наштовхнувся на міну. Він загинув. В Одеській ОВА попросили не нехтувати правилами безпеки.

Більше про це тут Зайшов поплавати у море й лишився без голови: на пляжі Одещини підірвався чоловік

Чому росіяни обстрілюють узбережжя Одещини:

За словами Сергія Братчука, росіяни навмисне б'ють по мирному населенню.

Ракетами вони немов "промацують" те, що розташоване на морському узбережжі.

Такі ракетні атаки, наголосили в ОВА, мають на меті психологічно вплинути як на місцеве населення, так і на сили оборони.

На перший погляд, часом удари здаються хаотичними. Проте часто це є проблема старого радянського озброєння, яке часто і значно відхиляється від цілі.

російський флот наразі відійшов від узбережжя на понад 100 кілометрів, адже боїться ураження українськими ракетами.

Дізнайтесь у відео про ЗРК NASAMS, які отримає Україна: