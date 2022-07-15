У росіян проблеми

Про це 24 каналу сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він розповів, яка зараз загалом ситуація на Одещині та Чорному морі

Увага "Мацають" берегову смугу, б’ють саме по мирному населенню, – Братчук про атаки на Одещину

За його словами, цей робочий тиждень в Одесі продовжувався під сигнали повітряної тривоги. Ворог намагався завдавати ракетних ударів по місту. На щастя, не усі вони долітають й самоліквідовуються.

У росіян є певні проблеми з ракетами і це добре,

– зазначив Братчук,

Однак були й влучання у сільськогосподарські угіддя та будівлі. Найімовірніше, ворожі обстріли продовжуватимуться й далі.

Скільки російських кораблів є у Чорному морі

Разом з тим у Чорному морі безпекова ситуація залишається складною. Там досі присутній чорноморський флот росії. Поки що він домінує у морі взагалі.

Також там перебуває три російських ракетоносії для "Калібрів". Загалом їх 24 одиниці – по вісім на кожному судні.

Крім цього, є ще два великих ворожих десантних кораблів, які супроводжують ці ракетоносії.

Загроза ракетних ударів залишається: Братчук про ситуацію на Одещині – дивіться відео

Ворог підступний, але потрібно триматись

Крім цього, як додав Братчук, ворог цими атаками продовжує й психологічний тиск на людей. Тож він також знову звернувся до містян й закликав берегти власні життя й не нехтувати повітряними тривогами.

"Ця загроза – спонукання до якої капітуляції, зокрема, і внутрішньої. А далі просто триватиме гра на емоціях суспільства й спроби довести до капітуляції держави. Я впевнений, що цього на Півдні України не буде, як би нам важко не було", – наголосив він.