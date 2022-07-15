Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Днепропетровской и Полтавской области сирены начали раздаваться в 19:50.

Важно Воздушная тревога по всей Украине – немедленно направляйтесь в укрытие

Что известно о взрывах в Днепре

Местные жители видят в небе дым и говорят о 3 – 4 взрывах. Однако могла и работать ПВО. Кроме того, сообщают о сильном пожаре.

Официальных комментариев властей пока нет. Однако 21:11 мэр Днепра Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.

Взрывы подтвердили в Кременчуге

Местные телеграм-каналы сообщают также о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил это, а мэр Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал пост с просьбой не публиковать фото и видео обстрелов.

Заметим, российские войска 15 сегодня также атаковали Одесскую область. Ударили по региону сразу тремя ракетами. Одну удалось ликвидировать силам ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.

Предыдущие обстрелы Днепра и Кременчуга

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