Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Днепропетровской и Полтавской области сирены начали раздаваться в 19:50.
Важно Воздушная тревога по всей Украине – немедленно направляйтесь в укрытие
Что известно о взрывах в Днепре
Местные жители видят в небе дым и говорят о 3 – 4 взрывах. Однако могла и работать ПВО. Кроме того, сообщают о сильном пожаре.
Официальных комментариев властей пока нет. Однако 21:11 мэр Днепра Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.
Взрывы подтвердили в Кременчуге
Местные телеграм-каналы сообщают также о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил это, а мэр Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал пост с просьбой не публиковать фото и видео обстрелов.
Заметим, российские войска 15 сегодня также атаковали Одесскую область. Ударили по региону сразу тремя ракетами. Одну удалось ликвидировать силам ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.
Предыдущие обстрелы Днепра и Кременчуга
- 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Погиб 21 человек.
- На следующий день, 28 июня оккупанты ударили ракетой по СТО в Днепре. Двое гражданских погибли.
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