Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал жуткие последствия авиаудара.

Важно Ракетный удар по Днепру: под завалами СТО нашли двоих погибших – мужчину и женщину

Резниченко подчеркнул, что российские захватчики унесли еще 2 жизни гражданских людей. Вражеская ракета попала в СТО.

На СТО работали мирные люди

Чиновник подчеркнул, что погибшие мужчины и женщины не имели оружия и точно не представляли угрозы для российской армии. Это было мирное предприятие, где трудились мирные люди.

Кроме того, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр". Резниченко напомнил, что накануне враг выпустил в Днепропетровскую область 6 таких ракет, 4 из которых украинские военные сбили.

Жуткие последствия обстрела Днепра / Фото Валентина Резниченко

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что другие сотрудники СТО остались живы, потому что после объявления воздушной тревоги находились на первом этаже предприятия. В то же время, гендиректор и главный бухгалтер остались на верху. Игнорирование воздушной тревоги стоило им жизни.

Поэтому мэр Днепра обратился к горожанам с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при объявлении опасности спускаться хотя бы на нижние этажи. Это поможет сберечь жизнь.

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