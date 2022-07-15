Соответствующую информацию вечером 15 июля сообщил представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков. По его словам погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

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В результате атаки в Днепре погибли 3 человека

В результате сегодняшнего теракта россии в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…

– пояснил Васючков.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о 3 погибших.

По его словам, российские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 человек – ранены.

Глава ОВА добавил, что масштабы разрушений выясняют.

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