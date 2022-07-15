Соответствующую информацию вечером 15 июля сообщил представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков. По его словам погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.
Заметьте Ракетная атака на Днепр: мэрия предупредила горожан о возможных перебоях с водой
В результате атаки в Днепре погибли 3 человека
В результате сегодняшнего теракта россии в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…
– пояснил Васючков.
Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о 3 погибших.
По его словам, российские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.
Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 человек – ранены.
Глава ОВА добавил, что масштабы разрушений выясняют.
Коротко об атаке по Днепру
- Вечером 15 июля россияне атаковали Днепр. Предварительно известно, что местные жители видели в небе дым и говорили о 3 – 4 взрыва. Кроме того, сообщали о сильном пожаре.
- Впоследствии мэр Днепра Михаил Лысенко сообщил, что из-за ракетного удара россии в Днепре некоторое время могут быть перебои с поставкой воды.
- Мэр города Борис Филатов уточнил, что в районе Южмаша и улицы Рабочей могут быть перебои с водой и другими коммуникациями.
- Стоит отметить, что взрывы в Днепре раздавались во время воздушной тревоги. Именно поэтому людей призывали не выходить из укрытий до отбоя.