Як повідомили у Харківській прокуратурі, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Важливо Під час тривоги на Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва

Ворог вдарив по місту приблизно о 3:30. Як наслідок – зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Наслідки ворожого удару по Чугуєву / Фото ДСНС, Олега Синєгубова

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, це:

2 чоловіків 60 та 68 років,

жінка 70 років.

Водночас ще 3 людини отримали поранення, зокрема:

2 чоловіки 37 років,

32-річна жінка.

Постраждалих медики госпіталізували до лікувальних установ.

Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання,

– підкреслив Синєгубов.

Цікаво! Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.