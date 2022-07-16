Як повідомили у Харківській прокуратурі, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Важливо Під час тривоги на Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва
Ворог вдарив по місту приблизно о 3:30. Як наслідок – зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.
Наслідки ворожого удару по Чугуєву / Фото ДСНС, Олега Синєгубова
Що відомо про жертв та постраждалих
Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, це:
- 2 чоловіків 60 та 68 років,
- жінка 70 років.
Водночас ще 3 людини отримали поранення, зокрема:
- 2 чоловіки 37 років,
- 32-річна жінка.
Постраждалих медики госпіталізували до лікувальних установ.
Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання,
– підкреслив Синєгубов.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 липня: дивіться відео