Как сообщили в Харьковской прокуратуре, следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

Важно Во время тревоги в Харьковской области слышали взрывы: вероятно, в районе Чугуева

Враг ударил по городу примерно в 3:30. Как следствие – разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

Последствия вражеского удара по Чугуеву / Фото ГСЧС, Олега Синегубова

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате действий оккупантов погибли трое гражданских. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, это:

2 мужчин 60 и 68 лет,

женщина 70 лет.

В то же время еще 3 человека получили ранения, в том числе:

2 человека 37 лет,

32-летняя женщина.

Пострадавших медики госпитализировали в лечебные учреждения.

Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания,

– подчеркнул Синегубов.

К сведению! В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.