Как сообщили в Харьковской прокуратуре, следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

Важно Во время тревоги в Харьковской области слышали взрывы: вероятно, в районе Чугуева

Враг ударил по городу примерно в 3:30. Как следствие – разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

Последствия вражеского удара по Чугуеву / Фото ГСЧС, Олега Синегубова

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате действий оккупантов погибли трое гражданских. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, это:

  • 2 мужчин 60 и 68 лет,
  • женщина 70 лет.

В то же время еще 3 человека получили ранения, в том числе:

  • 2 человека 37 лет,
  • 32-летняя женщина.

Пострадавших медики госпитализировали в лечебные учреждения.

Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания,
– подчеркнул Синегубов.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 июля: смотрите видео