Внаслідок ракетного удару з боку росіян постраждав приватний сектор, а також промислові об'єкти міста, що у Краматорському районі. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також Вибухи в Одесі та Нікополі та завершення оперативної паузи росіян: основне за 143 день війни

Терористичні атаки Донеччини тривають

Глава ОВА підкреслив, що Костянтинівка вкотре потрапила під удар російських терористичних військ. Він зазначив, що окупанти ракетами поруйнували житлові будинки у приватному секторі міста. Також поцілили загарбники й у промислові об'єкти.

Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість,

– наголосив Кириленко.



Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка



Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка



Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка

Він підкреслив, що після перемоги Україна підрахує усі свої втрати. Понищене руками ворога ми неодмінно відновимо. Наразі ж у всіх нас одна мета – зупинити, а також викинути загарбників з території нашої держави.

Кількість жертв на Донеччині щодня росте

Ворог не лише нищить інфраструктуру міст. Він ще й забирає життя мешканців Донецької області. Так, упродовж 15 липня окупанти вбили сімох людей:

2 у Красногорівці,

1 у Слов'янську,

1 в Авдіївці,

1 у Закітному,

1 у Гірнику,

1 в Острівському,

1 у Костянтинівці (жертвою стала людина, яка раніше зазнала поранення на Луганщині).



Ворог продовжує вбивати мирних мешканців Донеччини / Інфографіка з телеграма Кириленка

Також відомо про 14 мешканців Донеччини, яких ворожі атаки поранили. Але це лише вершина айсберга. Ми все ще достеменно не знаємо, скільки українців убили та скалічили окупанти у Маріуполі та Волновасі.

Варте уваги – деталі масштабного теракту по Миколаєву: дивіться відео