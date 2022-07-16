Внаслідок ракетного удару з боку росіян постраждав приватний сектор, а також промислові об'єкти міста, що у Краматорському районі. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Терористичні атаки Донеччини тривають
Глава ОВА підкреслив, що Костянтинівка вкотре потрапила під удар російських терористичних військ. Він зазначив, що окупанти ракетами поруйнували житлові будинки у приватному секторі міста. Також поцілили загарбники й у промислові об'єкти.
Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість,
– наголосив Кириленко.
Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка
Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка
Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці / Телеграм Павла Кириленка
Він підкреслив, що після перемоги Україна підрахує усі свої втрати. Понищене руками ворога ми неодмінно відновимо. Наразі ж у всіх нас одна мета – зупинити, а також викинути загарбників з території нашої держави.
Кількість жертв на Донеччині щодня росте
Ворог не лише нищить інфраструктуру міст. Він ще й забирає життя мешканців Донецької області. Так, упродовж 15 липня окупанти вбили сімох людей:
- 2 у Красногорівці,
- 1 у Слов'янську,
- 1 в Авдіївці,
- 1 у Закітному,
- 1 у Гірнику,
- 1 в Острівському,
- 1 у Костянтинівці (жертвою стала людина, яка раніше зазнала поранення на Луганщині).
Ворог продовжує вбивати мирних мешканців Донеччини / Інфографіка з телеграма Кириленка
Також відомо про 14 мешканців Донеччини, яких ворожі атаки поранили. Але це лише вершина айсберга. Ми все ще достеменно не знаємо, скільки українців убили та скалічили окупанти у Маріуполі та Волновасі.
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