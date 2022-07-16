24 канал зібрав головні події 16 липня в одному матеріалі. Про актуальні новини з фронту і не тільки – читайте нижче.

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04:56 Невдовзі стало відомо трохи більше інформації щодо вибуху в Одесі. На місці "прильоту" ворожого снаряду спалахнула пожежа. Відомості про обстріл міста підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він підкреслив, що на місці працюють пожежники, а також попрохав не викладати фото та відео.

04:08 Повітряна тривога лунала по всій Україні. Під час неї вибухи чули у Миколаєві, Нікополі, а також Одесі. Влучання по Нікополю підтвердив мер міста. Що стосується Одеси, то невдовзі з'ясувалось, що і там був "приліт". Натомість офіційних підтверджень з Миколаєва ще не було.

04:07 В Інституті з вивчення війни поділились черговим прогнозом. Там зауважили, що російські війська, швидше за все, почали виходити з оперативної паузи. Не виключено, що впродовж найближчих 72 годин ворог продовжуватиме та розширятиме штурми, які він вів напередодні. Мовиться про рухи:

на північному заході від Слов'янська;

на південному сході від Сіверська;

вздовж траси Бахмут – Лисичанськ;

на південному сході від Бахмута;

на південному заході від Донецька.

03:51 Неспокійною була ніч на Харківщині. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, їх чули у районі Чугуєва.

03:41 Тим часом у США погодили продаж Естонії ракетних систем HIMARS. Відповідне рішення ухвалив Держдепартамент країни. У Пентагоні додали, що це одна з кількох угод, укладених з іншими державами. Усі вони передбачають можливість придбання американської зброї.

02:34 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Упродовж минулої доби в регіоні нашим військовим вдалось знищити:

18 окупантів;

1 самохідну гаубицю "Гвоздика";

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

польовий склад боєприпасів.

01:36 Окупанти на Херсонщині видали черговий цинічний указ. Він передбачає заборону критики російської влади. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець Сергій Хлань.

00:54 Ввечері 15 липня ворог атакував Дніпро. На одному з підприємств, у яке влучили ракети, спалахнула сильна пожежа. Її приборкували 46 рятувальників, а також 9 одиниць техніки.

00:06 Командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський розповів, чому не варто недооцінювати безпілотники "Орлан-10". Він зауважив, що їх використовує ворог не лише для розвідки. З допомогою цих БпЛА можна також вести радіорозвідку або організовувати перешкоди в радіоефірі. Ба більше, він може виявляти місця скупчення телефонів, щоб ворог завдав по цьому місцю удару.

00:00 Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що в місті знешкодили вибухівку. Жінку, яка намагалась провезти її у власній машині, затримали.