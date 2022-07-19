Вполне логично, что россия может захотеть уничтожить эти РСЗО. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, возможно ли это.
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Такая возможность существует. Но я думаю, что наши ВСУ очень активно демонстрируют мобильную оборону и постоянно перемещаются. Поймать, конечно, их можно, но это достаточно нелегко. Ведь у российских пилотов нет такого опыта боевого применения,
– сказал эксперт.
По его словам, у россиян есть разный опыт работы в Сирии, но это вовсе не та история, которая может возникнуть сейчас.
"Ведь самолеты их старые и попытка российского руководства модернизировать самолет ТУ-160 не завершилась успехом. Вся аппаратура наведения старая и она будет усложнять работу пилотов. Что касается самих ракет – так это крепкое оружие, но работа с ними будет зависеть от того, как стороны изучат их работу", – сказал Бадрак.
россия хочет уничтожить HIMARS
- Военно-политическое командование россии поставило перед своими солдатами новую наглую задачу – уничтожить ракетные артиллерийские системы HIMARS. Приказ отдал министр обороны агрессора сергей шойгу.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что российское военное командование определило HIMARS опасностью, как только увидели их эффективное применение по своим позициям.
- Министр обороны Украины Алексей Резников уверял, что партнеры из США поражены тем, как метко работают украинские артиллеристы. Резников рассказал, что американские партнеры удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS – они тратят каждую ракету именно с целью высокоточного поражения самых болезненных мест российских войск. Об этом он недавно говорил с министром обороны США Ллойдом Остином.
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