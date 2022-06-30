Вооруженные Силы Украины только в последние дни с помощью американских HIMARS уже уничтожили несколько командных пунктов и больших складов с боеприпасами в тылу противника. Что же это за вооружение, почему оно так важно для Украины и как может изменить ход войны – разбирался сайт 24 канала.

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Что такое HIMARS Американская ракетная артиллерийская система, разработанная еще в конце 1990-х. Эта система предназначена для тактики стреляй-и-убегай (shoot-and-scoot).

В общем, HIMARS – это грузовик, который несет на себе шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS, поражающую цели на расстоянии 300 километров.

HIMARS имеют ракеты, поражающие цели на расстоянии до 300 километров / Фото WIKIMEDIA

Следовательно, эти РСЗО могут использовать весь спектр ракет боеприпасов MLRS:

неуправляемые реактивные снаряды, несущие кассетные боеприпасы, мины, или "умные" бомбы;

управляемые кассетные боеприпасы;

управляемые ракеты малой и средней дальности;

баллистическая ракета средней дальности MGM-140 ATACMS – боевой радиус которой составляет 300 км.

В общем HIMARS предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Характеристики HIMARS

Вес – 16,25 тонны;

Длина – 7 метров;

Ширина – 2,4 метра;

Высота – 3,2 метра;

Экипаж – 3 человека;

Калибр – 227 миллиметров;

Количество ракет – 6×227 миллиметров, или 1×MGM-140 ATACMS;

Дальность движения – 480 км;

Максимальная скорость – 85 километров/час;

Эффективная дальность стрельбы – 32 – 70 км (ракетами калибра 227 мм), до 300 км (ракетами MGM-140 ATACMS).

Броня – защита против легких патронов и осколков

Пуск снарядов производится непосредственно из сменных контейнеров, где снаряды могут храниться в состоянии боевой готовности в течение 10 лет.

Чтобы использовать HIMARS, бойцам нужно пройти отдельный курс подготовки. Так, США научат еще 50 бойцов Вооруженных сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.

США обучают украинских бойцов пользоваться этими РСЗО / Фото WIKIMEDIA

Где применяют HIMARS

M142 HIMARS способствовала наступлению НАТО на Кандагар в Афганистане . Удары были направлены на тайники командиров Талибана, заставив многих из них бежать в Пакистан.

. Удары были направлены на тайники командиров Талибана, заставив многих из них бежать в Пакистан. В ноябре 2015 года армия США сообщила, что развернула M142 в Ираке , выпустив не менее 400 ракет по Исламскому Государству с начала лета.

, выпустив не менее 400 ракет по Исламскому Государству с начала лета. В конце 2009 года армия Сингапура получила первую огнестрельную установку M142 из 24-х заказанных и достигла ее полной работоспособности. В сентябре 2011 года 23-й батальон сингапурской артиллерии ввел в эксплуатацию ставшую первой в своем роде батарею M142, полностью управляемой по GPS.

получила первую огнестрельную установку M142 из 24-х заказанных и достигла ее полной работоспособности. В сентябре 2011 года 23-й батальон сингапурской артиллерии ввел в эксплуатацию ставшую первой в своем роде батарею M142, полностью управляемой по GPS. Румыния заказала 18 РСЗО HIMARS M142 и первая партия поступила в страну в конце февраля 2021 года.

Какие успехи в Украине

23 июня 2022 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о поставках в ВСУ HIMARS, – всего поступило 4 РСЗО.

Позже Министерство обороны Украины опубликовало официальные кадры использования американских систем залпового огня HIMARS.

Как работают HIMARS в Украине: смотрите видео

28 июня во временно оккупированном Перевальске были взрывы на базе оккупационных войск РФ – город расположен в 60 километрах от линии фронта. Российские боевики утверждали, что база была поражена корректированным реактивным снарядом из установки HIMARS.

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