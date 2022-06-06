О том, почему Венгрия так активно играет на стороне России, чего ждать от политики страны дальше и может ли она стать новой угрозой для Украины – сайт 24 канала разбирался вместе с экспертами.

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Что говорят специалисты

Мнения экспертов по поводу политики Венгрии расходятся. Некоторые считают, что Венгрия все же остается европейской страной и просто пытается максимально извлечь выгоду из России, ведь зависит от ее энергоносителей. Другие же напомнили, что отношения между Украиной и Венгрией всегда были достаточно сложными, а сейчас страна остается верным соратником России и Путина.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", отметил, что не стоит считать, что политика Венгрии по отношению к Украине становится все хуже – реальные дела об этом не говорят.

По его словам, Венгрия, несмотря на всю антиукраинскую риторику, постоянно поддерживала и поддерживает введение антироссийских санкций, за исключением энергоносителей. Страна также поддерживала и поддерживает Украину на пути вступления в ЕС.

Конечно, Венгрия не отличается большой любовью к Украине, как, например, Литва, однако она все равно является частью западного мира, частью ЕС и НАТО, и союзником Украины – союзником, имеющим с нами определенные споры. Дело в том, что эта политика основывается на двух существенных моментах.

Первый – внутриполитический – направлен на собственного избирателя Орбана (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии – 24 канал), которому он, как любой другой популист, говорит то, что от него хотят слышать. Второй – внешнеполитический – связан со значительной энергетической зависимостью Венгрии от российских энергоносителей. Возможно, в своих мечтах Орбан действительно был бы не прочь захватить часть украинской территории, однако в практической плоскости это вряд ли когда-нибудь может произойти. Напротив, относительно лояльная к России политика Орбана уже наносит ущерб венгерской экономике,

– заявил Синченко.

Венгрия зависит от российских энергоносителей / Фото "Высокий замок"

Он добавил, что от Венгрии Украине следует ожидать изменения этой политики в ближайшее время. Венгрия уже нанесла Украине максимум ущерба на внешнеполитическом уровне, на который она была готова, и сама получила ответ от ЕС. Хуже уже не будет. Орбан пытается максимально оттянуть время для политического разворота от России, чтобы получить от последней максимум финансовой выгоды. Однако разворот этот неизбежен.

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Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", наоборот, считает, что от Венгрии Украине не следует ожидать чего-то хорошего. К сожалению, мы уже должны к этому привыкнуть, ведь у украинцев с венграми были всегда сложные отношения. Венгрия изначально была и является союзником России. И здесь не нужно питать никаких иллюзий.

Еще до начала войны правительство Венгрии решило выставить войска вдоль границы с Украиной. Официальная цель звучала как защита от неконтролируемого наплыва беженцев и против попыток пересечь границу вооруженным формированиям. На самом деле, была и другая цель. В случае успешного наступления российских войск армия Венгрии должна была захватить наше Закарпатье. Об этом, конечно, никто из кабинета Орбана не говорил, но факты свидетельствуют именно об этом,

– отметил Сависко.

По словам специалиста, речь идет о "регулярном нагнетании ситуации вокруг венгерского сообщества в Украине, в т.ч. относительно якобы притеснений на право общения на венгерском языке; предоставление гражданам Украины венгерского гражданства; блокирование вступления нашей страны в НАТО и ЕС".

Орбан продолжает поддерживать Путина / Фото из фейсбука Виктора Орбана

Он пояснил, что введение чрезвычайного положения в Венгрии является частью общего плана российского Генштаба на распыление ВСУ по разным направлениям, с тем чтобы наши войска не смогли эффективно обороняться на самых горячих участках украинско-российского фронта.

Пока ВСУ тяжело, но довольно успешно блокируют атаки российских войск, венгерская армия и спецслужбы будут только нагнетать и проводить провокации вдоль линии границы и на территории Закарпатской области. Однако если Россия сможет прорваться в Приднестровье, то тогда можно ожидать и попытки захвата этого региона Украины.

Причин схожих действий венгерского правительства несколько. Первая – заставить Россию заплатить за свою лояльность. Вторая – шантаж Украины, ЕС и НАТО. Премьер-министр Орбан решил заработать на чужом горе. Однако вряд ли руководство ЕС пойдет на существенные уступки. Ведь подобные выходки венгерской политической элиты уже надоели многим европейским политикам,

– подытожил Сависко.

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