Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Обран. По его словам, Венгрия заключила договоренность с Евросоюзом.
На тему Орбан сейчас рассчитывается с Путиным за скидку на нефть, – Омельченко
Итак, страну действительно освободили от нефтяного эмбарго. Поэтому Венгрия и дальше будет свободно покупать российские энергоносители.
"Сделки достигнуты. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго ", - написал Орбан.
К слову, ранее в Венгрии было введено чрезвычайное положение. По словам Орбана, это позволяет правительству страны "немедленно реагировать на защиту страны и семей венгров всеми возможными способами". Первые решения правительство должно было объявить 25 мая.
Позиция Венгрии по нефтяному эмбарго против России
- Отметим, что государства-члены ЕС несколько недель не могли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России. А все потому, что Венгрия блокировала нефтяное эмбарго.
- Впоследствии правительство страны заявило, что сможет согласиться на эмбарго, только если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро. Впоследствии появилась информация, что эмбарго могут быть введены без Венгрии . То есть Будапешт продолжит импорт российской нефти.
- В то же время венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, согласно которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .
- Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии . По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 миллиардов долларов в год. За эти деньги страна-агрессорка может купить любое оружие.
- 24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .
- Ранее в 5 пакете санкций ЕС ввел эмбарго на российский уголь . Все потому, что российские энергоресурсы помогают Кремлю вести войну против Украины, поскольку их продажа наполняет деньгами экономику страны-агрессорки.