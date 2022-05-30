Об этом 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он также указал, что вся антиевропейская политика Венгрии держится на невиданных скидках на российскую нефть для Венгрии.

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Эксперт отмечает, что речь идет о 30-40 долларов скидки за баррель. Именно низкие цены на энергетический сектор и привели Орбана и команду еще раз к власти.

Поведение Орбана и Венгрии – откровенное предательство европейских ценностей, но Путин не просто так дает скидки кому-либо, отмечает Омельченко.

За такие "подарки" нужно платить свою цену. Но Венгрия далеко не самый крупный потребитель российской нефти, не более 6% от общих закупок ЕС,

– объясняет директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Кроме того, я считаю, что баланс между странами ЕС все же найдут и он может заключаться в том, что те страны, которые имеют выход к морю и могут диверсифицировать поставки, они будут это делать", - добавляет Владимир Омельченко.

По его мнению, таким странам как Венгрия, Словакия или Чехия дадут определенные послабления и поддержку.

Венгрии по нефтяному эмбарго на российские продукты

В мае Еврокомиссия уже подготовила 6-й пакет санкций против России, где было предусмотрено нефтяное эмбарго. Но Венгрия начала вставлять палки в колеса.

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро, или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Впрочем, венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, согласно которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .

Во время Украинского завтрака в Давосе президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 млрд долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .

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