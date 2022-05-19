В Венгрии готовятся к "худшему сценарию"

Энергетическая группа MOL, которая является одной из крупнейших в Восточной Европе и частично принадлежит правительству Венгрии, попросила своих инженеров подготовиться к перспективе, что в будущем российской нефти в системе больше не будет.

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В MOL пока не взялись за переоборудование своей системы, однако директор по производству Золт Хафф заявил, что в компании готовятся к "худшему сценарию".

Нефтеперерабатывающий завод всегда готовится к худшему и не может представить себе серую зону. Если мы можем что-либо концептуализировать, мы должны это сделать. Сейчас мы готовимся к худшему сценарию, при котором мы можем перерабатывать только легкую нефть,

– сообщил он.

Сообщается, что энергетическая группа MOL потратила миллиарды долларов в течение десятилетий на инфраструктуру для переработки более тяжелой и в то же время более дешевой российской нефти типа Ural.

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Венгрия блокирует санкции ЕС против России из-за эмбарго на нефть

Еврокомиссия еще 4 мая подготовила проект шестого пакета санкций против России, в котором предлагает ввести эмбарго на российскую нефть.

И Венгрия, которая имеет 65% поставок российской нефти, блокирует санкции из-за эмбарго. В частности, 16 мая главы МИД стран ЕС снова не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

В Будапеште намекнули, что хотят 750 миллионов евро в обмен на согласие о нефтяном эмбарго. В венгерском МИДе заявили, что эти деньги нужны для того, чтобы переоборудовать действующую инфраструктуру.

Впоследствии в правительстве Венгрии заявили, что согласятся на эмбарго, если получат исключения на трубопроводную нефть, поскольку не имеют выхода к морю. Теперь в Будапеште требуют от ЕС 15 – 18 миллиардов евро.

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