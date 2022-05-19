В Угорщині готуються до "найгіршого сценарію"

Енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі та частково належить уряду Угорщини, попросила своїх інженерів підготуватися до перспективи того, що у майбутньому російської нафти в системі більше не буде.

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У MOL наразі не взялися за переобладнання своєї системи, однак директор з виробництва Золт Хафф заявив, що в компанії готуються до "найгіршого сценарію".

Нафтопереробний завод завжди готується до гіршого і не може уявити собі сіру зону. Якщо ми можемо щось концептуалізувати, ми повинні це зробити. Зараз ми готуємося до найгіршого сценарію, за якого ми можемо переробляти лише легку нафту,

– повідомив він.

Повідомляється, що енергетична група MOL витратила мільярди доларів протягом десятиліть на інфраструктуру для перероблювання важчої та водночас дешевшої російської нафти типу Ural.

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Угорщина блокує санкції ЄС проти Росії через ембарго на нафту

Єврокомісія ще 4 травня підготувала проєкт шостого пакета санкцій проти Росії, в якому пропонує запровадити ембарго на російську нафту.

Та Угорщина, яка має 65% постачань російської нафти, блокує санкції через ембарго. Зокрема, 16 травня глави МЗС країн ЄС знову не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

У Будапешті натякнули, що хочуть 750 мільйонів євро в обмін на згоду про нафтове ембарго. В угорському МЗС заявили, що ці гроші потрібні для того, щоб переобладнати чинну інфраструктуру.

Згодом в уряді Угорщини заявили, що погодяться на ембарго, якщо отримають виключення на трубопровідну нафту, оскільки не мають виходу до моря. Тепер у Будапешті вимагають від ЄС 15 – 18 мільярдів євро.

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