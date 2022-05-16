Про це міністр закордонних справ сказав на брифінгу за підсумками участі в засіданні Ради ЄС в закордонних справах.

До теми Кулеба прибув у Брюссель: просуватиме введення нафтового ембарго щодо Росії

На заваді стоїть одна країна

Кулеба помітив серед міністрів ЄС практично одностайну підтримку ембарго. Однак невідомо, чи ухвалять сьогодні міністри це рішення, бо одна країна виступає проти.

Дипломат наголосив, що ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і схвалити ембарго. Кулеба не назвав країну, але очевидно, що мовиться про Угорщину. Будапешт публічно озвучував свою позицію.

Час збігає

Кулеба каже, що бачив рішучість глави європейської дипломатії Борреля, він таки домагається запровадження ембарго. На думку міністра, для ЄС важливо зберігати єдність і не допустити розколу. Однак діяти треба вже.

Час збігає. Росія продовжує отримувати гроші і інвестувати їх у війну,

– наголосив Кулеба.

Кулеба впевнений, що ЄС не виключить ембарго з шостого пакету через те, що не зможе знайти рішення. Проте питання, яка буде ціна.

Однак журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що у Євросоюзі поки що не змогли знайти спільну мову щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

Позиція Угорщини

Офіційний Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту та газ. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС запропонує їй альтернативу із надходження енергоносіїв.

ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року. Однак Будапешт вдається до шантажу Європи. ЗМІ пишуть, що Угорщина вимагає 15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури.

До слова, вступ України до ЄС та НАТО країна обіцяє не блокувати. Про це заявляв надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні.

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