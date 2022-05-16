Об этом министр иностранных дел сказал на брифинге по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

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Помехой стала одна страна

Кулеба отметил среди министров ЕС практически единодушную поддержку эмбарго. Однако неизвестно, примут ли сегодня министры это решение, потому что одна страна выступает против.

Дипломат подчеркнул, что ЕС должен найти решение, как решить обеспокоенность этой страны и одобрить эмбарго. Кулеба не назвал страну, но очевидно, что речь идет о Венгрии. Будапешт публично озвучивал свою позицию.

Время истекает

Кулеба говорит, что видел решительность главы европейской дипломатии Борреля, он добивается введения эмбарго. По мнению министра, для ЕС важно сохранять единство и не допустить раскола. Однако действовать нужно уже.

Время истекает. Россия продолжает получать деньги и инвестировать их в войну,

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба уверен, что ЕС не исключит эмбарго из шестого пакета из-за того, что не сможет найти решение. Однако вопрос, какова будет цена.

Однако журналист Рикард Йозвяк сообщил, что в Евросоюзе пока не смогли найти общий язык в отношении шестого пакета санкций против России.

Позиция Венгрии

Официальный Будапешт выступает против эмбарго на российскую нефть и газ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если ЕС предложит ей альтернативу поступления энергоносителей.

ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года. Однако Будапешт прибегает к шантажу Европы. СМИ пишут, что Венгрия требует 15 – 18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.

Вступление Украины в ЕС и НАТО страна обещает не блокировать. Об этом заявлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине.

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