Венгрию не останавливает тот факт, что средства за энергоносители финансируют военную машину Кремля. Об этом Владимир Зеленский заявил во время Украинского завтрака в Давосе 25 мая, сообщает 24 канал.

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Мы дошли до шестого пакета (санкций – 24 канала). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время Россия заработает 200 миллиардов долларов. За эти суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии ничего не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир,

– сказал Зеленский.

Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа от российской нефти ему нужны значительные средства. Венгрия не воспринимает того, что в Украине непрерывно гибнут люди, среди которых есть и многие дети.

Им говорят: там в Украине люди умирают, дети погибают, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приехали из России и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: "Все понятно. – Так а что с нефтью? – Где нам брать деньги?"

– отмечает президент.