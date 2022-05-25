Угорщину не зупиняє той факт, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину Кремля. Про це Володимир Зеленський заявив під час Українського сніданку в Давосі 25 травня, повідомляє 24 канал.

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Ми дійшли до шостого пакета (санкцій – 24 канал). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ,

– сказав Зеленський.

Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти. Угорщина не сприймає того, що в Україні безперервно гинути люди, серед яких є і багато дітей.

Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як у Техасі 18-річний вбивця… Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: "Все зрозуміло. - Так а що з нафтою? - Де нам брати гроші?"

– зазначає президент.