Про це глава держави заявив під час Українського сніданку у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що Путін не усвідомлює, що відбувається насправді у світі та в Україні, адже живе у власній інформаційній бульбашці.

Україна не проти когось, а за свою землю

Він (Путін – 24 канал) не розуміє, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки. Ми боремось на своїй землі. І ця війна України не проти когось, а за себе, свою землю і на своїй землі, за свою свободу і точно за своє майбутнє,

– наголосив президент.

Він додав, що Україні немає куди зі своєї землі, і тим паче вона не збирається цього робити. Саме через однакові цінності та бажання так об’єднаний весь український народ.

Зеленський сказав, що Володимир Путін повинен жити в справжній реальності, а його оточення має йому допомогти вийти з власної інформаційної бульбашки, яку Росія і створила. Це вигадане інформаційне поле будувалось впродовж десятків років.

Говорити можна тільки з президентом Росії, ні з ким з посередників нема ніякого сенсу, вони – ніхто, навіть не фігури. Вони просто присутні в повітрі. Є лише одна людина – президент Росії, і тоді, коли він буде готовий вийти в реальність,

– додав Зеленський.

Для перемовин може стати надто пізно

Він переконаний, що коли Путін вийде зі свого власного світу, то зрозуміє, що багато людей гине, помирають невинні люди. І тоді президент Росії усвідомить, що потрібно говорити та завершувати війну, яку він сам і розпочав.

Глава держави сказав, що лише у такому випадку можна спробувати йти на перемовини і говорити про завершення війни дипломатичним шляхом. Але водночас Зеленський сказав, що це можливо лише у випадку, якщо вже не буде надто пізно.

Він пояснив, що те, чи вже буде запізно говорити, залежить він багатьох речей та факторів, зокрема бажання українського суспільства.

Багато залежить від звичайних людей, адже після того, що всі бачили, що російські військові діяли в Україні, і продовжують, я впевнений, діяти на тих окупованих територіях, до яких в нас нема змоги дійти через заблокування. То я думаю, бажання (до перемовин – 24 канал) буде втрачатись щодня,

– додав Зеленський.

Україна битиметься допоки не звільнить свої території

Президент України запевнив, що не йдеться про звільнення якихось певних конкретних територій, які Росія окупувала у 2014 чи 2022 роках.

Коли Україна говорить, що буде боротись, допоки не відновить усі свої території, то це означає лише одне – Україна буде боротись, поки не поверне всі свої території. Нічого іншого це не означає, бо це про незалежність та суверенітет,

– пояснив глава держави.

Він додав, що дипломатичне вирішення війни з Росією може бути лише у тому випадку, якщо країна-агресор справді захоче зупинити цю криваву війну проти України. Одним з кроків демонстрації того, що Росія справді бажає перейти до дипломатії є відведення російських військ до позицій, які були станом до 24 лютого.

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