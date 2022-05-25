Чого хорошого дали переговори з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить зацікавленості Кремля у переговорах. Про це він сказав у своєму дистанційному виступі під час Українського сніданку в межах Міжнародного форуму у Давосі, повідомляє 24 канал.

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Спочатку було відчуття, що можна почати говорити про якийсь результат. Однак поки що я цього не бачу. Єдиний позитивний момент, якщо можна так сказати, це те, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та вивезення цивільних людей з Маріуполя,

– зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що у цьому випадку перемовини дали можливість евакуювати людей. Однак тут не обійшлося без втручання Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Усі допомагали, як могли, тому й був результат. Більше ніяких результатів ці переговори не дали", – наголосив політик.

Коли можуть відновити переговорний процес

Наразі переговори між українською та російською делегаціями припинити, оскільки вони не дали бажаного результату. Зеленський зазначив, що Україна знову сяде за стіл переговорів з Росією лише після того, як звільнить свої території, які агресор захопив після 24 лютого 2022 року.

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Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

1 травня Зеленський повідомив, що нарешті вдалося розпочати процес евакуації цивільних з заводу "Азовсталь". Тоді вивезли близько сотні людей, серед яких були жінки, діти та літні люди. На жаль, ця евакуація коштувала життя трьом військовим, які супроводжували мирних маріупольців.

Про евакуацію оборонців "Азовсталі" повідомили лише 16 травня. Тоді з металургійного комбінату вивезли у лікарню окупованого Новоазовська 53 важкопоранених українських воїнів. Ще 211 бійців евакуювали в Оленівку гуманітарним коридором.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що всіх захисників повернуть додому в межах обміну полоненими.

За даними розвідки Великої Британії, з території "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових. Скільки ще бійців залишилися – невідомо. Зауважимо, офіційної інформації про кількість евакуйованих воїнів, а також їхні імена не повідомляють з міркувань безпеки.

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