Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він також зазначив, що вся антиєвропейська політика Угорщини тримається на небачених знижках на російську нафту для Угорщини.

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Експерт зазначає, що мовиться про 30-40 доларів знижки за барель. Саме низькі ціни на енергетичний сектор і привели Орбана та команду вкотре до влади.

Поведінка Орбана та Угорщини – відверта зрада європейських цінностей, але Путін не просто так дає знижки будь-кому, зазначає Омельченко.

За такі "подарунки" потрібно платити свою ціну. Але Угорщина далеко не найбільший споживач російської нафти, не більше 6% від загальних закупівель ЄС,

– пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова.

"Крім того, вважаю, що баланс між країнами ЄС все ж віднайдуть і він може полягати у тому, що ті країни, які мають вихід до моря і можуть диверсифікувати поставки, то вони будуть це робити", – додає Володимир Омельченко.

На його думку, таким країнам, як Угорщина, Словаччина чи Чехія дадуть певні послаблення та підтримку.

Політика Угорщини щодо нафтового ембарго на російські продукти

В травні Єврокомісія вже підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де було передбачене нафтове ембарго. Але Угорщина почала вставляти палки в колеса.

Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.

Утім, угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.

Під час Українського сніданку в Давосі президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті близько 200 мільярдів доларів в рік, за які може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.

24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.

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