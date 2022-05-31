Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран. За його словами, Угорщина уклала домовленість з ЄС.

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Тож, країну дійсно звільнили від нафтового ембарго. Тому Угорщина і надалі вільно купуватиме російські енергоносії.

"Угоди досягнуто. Угорщину звільнено від нафтового ембарго", – написав Орбан.

До слова, раніше в Угорщинні ввели надзвичайний стан. За словамми Орбана, це дозводить уряду країни "негайно реагувати для захисту країни та родин угорців усіма можливими способами". Перші рішення уряд мав оголосити 25 травня.

Позиція Угорщини щодо нафтового ембарго проти Росії

Зазначимо, що держави-члени ЄС кілька тижнів не могли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії. А все через те, що Угорщина блокувала нафтове ембарго.

Згодом уряд країни заявив, що зможе погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро. Згодом з'явилася інформація, що ембарго можуть запровадити без Угорщини. Тобто Будапешт продовжить імпорт російської нафти.

Водночас угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті приблизно 200 мільярдів доларів в рік. За ці гроші країна-агресорка може купити будь-яку зброю.

24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.

Раніше у 5 пакеті санкцій ЄС ввів ембарго на російське вугілля. Все через те, що російські енергоресурси допомагають Кремлю вести війну проти України, оскільки їх продаж наповнює грошима економіку країни-агресорки.

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