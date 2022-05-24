Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан в Угорщині

Як сказав Орбан у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, надзвичайний стан набуде чинності опівночі 25 травня і надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні".

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За словами Орбана, угорський уряд оголосить про свої перші заходи в рамках надзвичайної ситуації вже у середу.