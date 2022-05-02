Угорщина не відповідає ідеології НАТО

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал. Відповідаючи на запитання про те, коли Україна зможе стати членом Альянсу, він зазначив, що НАТО працює за принципом консенсусу.

Увага З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію, – Данілов

А оскільки наразі не всі країни відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції, то відповісти на запитання складно.

Путін повідомив Угорщину про план нападу

Данілов мав на увазі Угорщину, яка відкрито заявляє про співпрацю з Росією.

Щобільше, Угорщина була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть нападами на нашу країну. Вони чомусь вважали, що зможуть забрати собі частину території,

– зазначив Данілов.

Наслідки для Угорщини обов'язково будуть

Водночас секретар РНБО наголосив, що цього ніколи не буде. Бо перемога обов'язково за нами, а наслідки для цієї країни, тобто Угорщини, будуть за результатами цієї війни.

Головне про ганебну позицію Угорщини

Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності.

З останнього – ганебного, то в Угорщині заявили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС щодо ембарго на російські енергоносії.

Водночас у Єврокомісії розпочали процедуру, яка має обмежити фінансування Угорщини з бюджету Європейського Союзу. У комісії заявили, що причиною цього є висока корупція в країні.

До теми Прем'єр Угорщини Орбан загримів до бази "Миротворця"

Угорський прем'єр поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, аби Україна надала докази того, що трупи цивільних на вулицях не є постановкою.

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