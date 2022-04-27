Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що в Угорщині виявили порушення норм закону, які можуть вплинути на бюджет ЄС. Будапешт уже отримав відповідного листа.

Зауважте Орбан будує "Білорусь раннього Лукашенка", – експерт "Української призми"

Як відреагували в Угорщині

На можливість обмеження чи позбавлення фінансування з ЄС відреагував речник прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач. Прессекретар Орбана заявив, що невдовзі Єврокомісія отримає офіційну відповідь від Будапешта уже найближчим часом. Однак, вочевидь, пропонувати виправні заходи Угорщина не буде, а Ковач згадав про війну і "сексуальну пропаганду".

Виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди,

– заявив Ковач.

Нагадаємо, що Угорщина часто послуговується дивними тезами. Наприклад, для обґрунтування позиції щодо заборони перевезення зброї для України через Угорщину глава тамтешнього МЗС Петер Сійярто використав тези російської пропаганди щодо ударів по Львову. Мовляв, Будапешт не буде дозволяти перевозити зброю через свою територію на Закарпаття, щоб його не обстріляли росіяни.

Крім того, Угорщина не підтримує ембарго на російські енергоресурси.

До теми – Угорщина проти ембарго на російські нафту та газ: дивіться відео