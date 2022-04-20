Однак ця ідея, найімовірніше, провалиться. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Гарасимчук.

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Орбан використовує інструменти Лукашенка

"Якщо дивитися на політичну поведінку Орбана, на те, яку Угорщину він будує, можна сказати, що, попри те, як він рівняється на Володимира Путіна, те, що будує він зараз – це фактично Білорусь раннього Лукашенко", – наголосив Герасимчук.

За його словами, не є дивним те, що Орбан спробує використати ще один інструмент з арсеналу Лукашенка – надання Будапешту як території для проведення нормандських переговорів.

Однак Україна не погодиться, Франція та Німеччина теж на такий крок не підуть – враховуючи напруженість у відносинах Європейської комісії та Угорщини, німецьких політиків та Орбана.

Підпорядкування медіа

Упродовж своїх каденцій як прем'єр-міністра Орбан зумів підпорядкувати собі майже всі угорські медіа. Це – дуже цікавий феномен.

Він (Орбан – 24 канал) може швидко і легко змінювати позицію та знаходити розуміння, адже вслід за зміною його позиції, всі ЗМІ його підтримують,

– зауважив Герасимчук.

Орбан атакує великих гравців

Коли Орбана оцінюють як політика, то говорять, що він – великий майстер знаходити кроки, які сприяють підтримці його політичної сили і посилюють його політичні позиції. Цим він займається і зараз.

Для Орбана, по-перше, характерні атаки на великих гравців – ЄС, США. Так він намагається показати, що і сам є рівнозначним великим гравцем. Це посилює його образ в очах виборців. Сергій Герасимчук Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

По-друге, не секрет, що в Угорщині є серйозні проблеми із верховенством права, свободою медій. ЄС давно має претензії щодо цього.

Після виборів, коли стало зрозуміло, що Орбан залишається при владі, Європейська комісія вже оголосила, що застосує процедуру скорочення бюджетних надходжень із фондів ЄС до Угорщини.

Орбан вочевидь спробує торгуватися,

– відзначив експерт.

Вже зараз угорський прем'єр наголошує на тому, що чимало українських біженців зупинилися в Угорщині і на це він потребує фондів.

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