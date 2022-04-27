Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что в Венгрии выявили нарушения норм закона, которые могут повлиять на бюджет ЕС. Будапешт уже получил соответствующее письмо.

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Как отреагировали в Венгрии

На возможность ограничения или лишения финансирования из ЕС отреагировал спикер премьер-министра Венгрии Золтан Ковач. Пресс-секретарь Орбана заявил, что Еврокомиссия получит официальный ответ от Будапешта в ближайшее время. Однако, очевидно, предлагать исправительные меры Венгрия не будет, а Ковач вспомнил о войне и "сексуальной пропаганде".

Избиратели Венгрии четко высказались 3 апреля. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды,

– заявил Ковач.

Напомним, что Венгрия часто пользуется странными тезисами. Например, для обоснования позиции запрета перевозки оружия для Украины через Венгрию глава тамошнего МИД Петер Сийярто использовал тезисы российской пропаганды относительно ударов по Львову. Якобы Будапешт не будет разрешать перевозить оружие через свою территорию в Закарпатье, чтобы его не обстреляли россияне.

Кроме того, Венгрия не поддерживает эмбарго на российские энергоресурсы.

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