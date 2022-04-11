За словами Сійярто, контрактні відносини між дочірньою компанією MVM CEEnergy і дочірньою компанією Газпрому "Газпромекспорт", а також технічні переговори кількох останніх днів, дозволяють платити за газ так, як того вимагає постачальник, не порушуючи санкцій ЄС.

До теми Угорщина обманює, що плата за газ рублями не буде порушенням санкцій

Як зауважив глава МЗС Угорщини, на практиці це означатиме, що держава заведе 2 рахунки у "Газпромбанку": один в євро, інший – в рублях.

Уряд Угорщини платить банку в євро, а банк конвертує євро в рублі, які потім направляються в "Газпромекспорт".

Що цьому передувало

Через дію санкцій Заходу проти Росії, Володимир Путін у березні заявив про намір перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" Європи у рублі.

Прем'єр-міністри країн ЄС у відповідь заявили, що розраховуватися з Росією за газ у рублях неможливо.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що оплата рублями буде вважатися спробою обійти санкції.

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