У Єврокомісії назвали "ризиком" оплату газу рублями

Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції у Швеції. Вона сказала, що якщо якась компанія спробує оплатити газ рублями, то це буде вважатися обходом санкцій.

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Також вона вбачає загрозу в маразматичній ідеї Путіна платити за газ рублями. За словами фон дер Ляєн, запропонована Росією схема з обміну на рублі при оплаті за газ представляється собою ризик.

Вважаємо, що пропозиція з обміну буде не тільки представляти ризик для компаній, але також стане обходом чинних санкцій,
– сказала очільниця Єврокомісії.

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