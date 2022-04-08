У Єврокомісії назвали "ризиком" оплату газу рублями
Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції у Швеції. Вона сказала, що якщо якась компанія спробує оплатити газ рублями, то це буде вважатися обходом санкцій.
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Також вона вбачає загрозу в маразматичній ідеї Путіна платити за газ рублями. За словами фон дер Ляєн, запропонована Росією схема з обміну на рублі при оплаті за газ представляється собою ризик.
Вважаємо, що пропозиція з обміну буде не тільки представляти ризик для компаній, але також стане обходом чинних санкцій,
– сказала очільниця Єврокомісії.
Росія хоче рублі за газ: коротко
- Через пекельні санкції Заходу економіка опинилася на межі життя і смерті. Путін традиційно вдався до газового шантажу, вимагаючи оплату в рублях.
- У Єврокомісії виключили оплату рублями, адже вважають, що таким чином Росія хоче обійти санкції та порушує чинні угоди.
- Європейські лідери також відповіли категоричною відмовою Путіну.
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