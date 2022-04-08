В Еврокомиссии назвали "риском" оплату газа рублями

Об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Швеции. Она сказала, что если какая-то компания попытается оплатить газ рублями, то это будет считаться обходом санкций.

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Также она видит угрозу в маразматической идее Путина платить за газ рублями. По словам фон дер Ляйен, предложенная Россией схема по обмену на рубли при оплате за газ представляется собой риск.

Считаем, что предложение по обмену будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций,

– сказала глава Еврокомиссии.

Россия хочет рубли за газ: коротко

Из-за адских санкций Запада экономика РФ оказалась на грани жизни и смерти. Путин традиционно прибегнул к газовому шантажу, требуя оплату в рублях.

В Еврокомиссии исключили оплату рублями, ведь считают, что таким образом Россия хочет обойти санкции и нарушает действующие соглашения.

Европейские лидеры также ответили категорическим отказом Путину.

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