Такую информацию сообщает ряд медиа со ссылкой на слова политиков.

Читайте также: Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Напомним, что вчера, 23 марта, стало известно о намерении главы Кремля перевести расчеты за поставки российского газа европейским странам в рубли.

Канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, в договорах на поставку газа речь идет о других валютах – евро и долларах.

Повсюду действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать,

– заявил канцлер.

Премьер-министр Италии Марио Драги

Он заявил, что перевод расчетов за природный газ в рубли будет считаться нарушением контрактов.

Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией,

– заявил он.

Премьер-министр Словении Янез Янша

Лидер Словении заявил, что Евросоюз не будет платить за газ в рублях. По его словам, вряд ли в Европе кто-то знает, "как выглядят рубли".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро

Александр де Кро считает, что переход на оплату в рублях по контрактам на поставку газа может привести к изменению цены топлива. Он также добавил, что при изменении условий контракта можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для лидера Бельгии самое главное, чтобы цены упали.

Сегодня цены абсолютно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в частност,и по введению ограничений цен на газ,

– заявил он.

Ранее директор газовой компании PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что такой возможности не видит. Поэтому, вероятно, Польша не будет платить рублями за газ.

Вас может заинтересовать – В Германии отреагировали на требование России платить за газ в рублях: смотрите видео