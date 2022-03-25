Соответствующее заявление 24 марта сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она считает, что это очередное нарушение со стороны страны-агрессора.

Детали Путин решил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли

"Мы не позволим"

Урсула фон дер Ляен отметила, что решение о "переводе в рубли" было односторонним. Поэтому, по ее мнению, именно так выглядит явное нарушение ранее заключенного контракта.

Это была бы попытка обойти санкции. Мы не позволим это сделать. Время, когда энергию можно было использовать для шантажа, прошло,

– подчеркнула президент Европейской комиссии.

Следует отметить, что в каждом без исключения международном контракте указана валюта, в которой должны производиться оплата нефти и газа. Следовательно, для таких изменений следует проводить переговоры партнеров.

На это реагировали уже во многих странах.

Об ультиматуме Путина по оплате в валюте страны-оккупанта стало известно 23 марта. Впоследствии на это отреагировали многие европейские лидеры :

Канцлер Германии Олаф Шольц акцентировал внимание на условиях договоров, где указаны только евро и доллары.

Аналогичное мнение высказал и премьер Италии Марио Драги, предположив, что требование может привести к расторжению контрактов.

Однако были и более многословные комментарии. К примеру, премьер-министр Словении Янез Янша предположил, что в Европе вряд ли кто-то знает, как выглядят российские рубли.

А вот глава парламента Бельгии Александр де Кро заметил, что переход на оплату в рублях может привести к изменению цены топлива. Однако это возможно только в том случае, если будет заключен новый договор.