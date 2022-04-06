Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Шарль Мишель о новых санкциях против России

По его словам, новый пакет санкций содержит запрет на импорт угля. Впрочем, как он заметил, рано или поздно введут санкции в отношении нефти и газа.

И я думаю, что рано или поздно понадобятся также меры по нефти и даже газу,

– написал Мишель.

Глава Евросовета добавил, что ужесточение санкций нужно для того, чтобы держать максимальное давление на Кремль.