5 апреля на международной арене отличилось обращением Президента Украины Владимира Зеленского к Совету Безопасности ООН. Среди тезисов выступления – необходимость реформировать ООН, особенно в отношении права вето, которым злоупотребляет Россия .

Детальнее Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет, и виновата в этом Россия, – Зеленский

Во время Совбеза ООН также показали жуткое видео с замученными украинцами , которых убили российские оккупанты.

Санкции против России

Именно преступления российской армии в Буче привели к новым санкциям, которые наложили на Россию.

Европейский Союз вводит пятый пакет санкций против России. Новые ограничения включают запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год и запрет российским судам входить в порты ЕС.

Детальнее Эмбарго на уголь, запрет для кораблей: в ЕС представили 5-й пакет санкций против России

Но это еще не все санкции, введенные ЕС. По всей вероятности, под санкции попадут и обе дочери Владимира Путина .

К новым санкциям готовятся и в США. Их должны объявить в ближайшее время. В перечне может быть и запрет на инвестиции в Россию .

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Высылка российских дипломатов

Италия, Испания, Швеция, Дания, Латвия, Эстония и Словения, Румыния сегодня объявили о высылке десятков российских дипломатов.

Европейский Союз также объявил 19 российских дипломатов персонами нон грата за деятельность, что противоречит их дипломатическому статусу.

Осуждение преступлений российских военных

Национальная антитеррористическая прокуратура 5 марта начала три новых расследования военных преступлений во время войны в Украине, которые коснулись лиц, на которых распространяется защита и законодательство Франции.