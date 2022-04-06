5 квітня на міжнародній арені відзначилося зверненням Президента України Володимира Зеленського до Ради Безпеки ООН. Серед тез виступу – необхідність реформувати ООН, особливо щодо права вето, яким зловживає Росія.

Детальніше Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує, і винна в цьому Росія, – Зеленський

Під час Радбезу ООН також показали моторошне відео із закатованими українцями, яких вбили російські окупанти.

Санкції поти Росії

Саме злочини російської армії в Бучі призвели до нових санкцій, які наклали на Росію.

Європейський Союз запроваджує п'ятий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, включають заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік та заборону російським суднам входити в порти ЄС.

Детальніше Ембарго на вугілля, заборона для кораблів: у ЄС представили 5-й пакет санкцій проти Росії

Але це ще не всі санкції, які запровадив ЄС. Цілком ймовірно, що під санкції потраплять і обидві дочки Володимира Путіна.

До нових санкцій готуються і в США. Їх мають оголосити найближчим часом. У переліку може бути й заборона на інвестиції у Росію.

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Висилка російських дипломатів

Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Латвія, Естонія та Словенія, Румунія сьогодні оголосили про висилку десятків російських дипломатів.

Європейський Союз також оголосив 19 російських дипломатів персонами нон­-ґрата за діяльність, що суперечить їхньому дипломатичному статусу.

Засудження злочинів російських військових

Національна антитерористична прокуратура 5 березня почала три нові розслідування воєнних злочинів під час війни в Україні, що торкнулися осіб, на яких поширюється захист і законодавство Франції.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала до термінового і повного розслідування воєнних злочинів, скоєних на Київщині.